Aeroporto de Curitiba é eleito o melhor do país

BRASÍLIA - O Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba (PR), foi o melhor terminal do País no ano passado, de acordo com pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) com passageiros. Além da escolha do melhor terminal, a segunda edição do “Prêmio Aeroportos + Brasil 2016” também elegeu os melhores aeroportos em oito categorias de serviços aos usuários.

O terminal curitibano também recebeu nesta quarta-feira, 9, em cerimônia na SAC o troféu de mais cordial do Brasil. O Afonso Pena foi premiado ainda como o mais eficiente na restituição de bagagem e o mais eficaz no processo de raio X, medido pelo tempo de fila e pelo rigor da inspeção.

Já o Aeroporto de Natal (RN) foi eleito o mais confortável. Nessa categoria, foram avaliados quesitos como conforto acústico e térmico, além de segurança e disponibilidade de infraestrutura. O terminal potiguar também levou o prêmio de check-in mais eficiente.

O terminal mais limpo na avaliação dos viajantes em 2015 foi o de Viracopos, em Campinas (SP), também eleito na categoria de maiores facilidades aos passageiros, como comércio, alimentação e estacionamento. Na categoria que mediu a eficiência dos serviços públicos disponíveis - como controle migratório e aduaneiro -, o vencedor foi o Aeroporto de Brasília.

Empresas. Neste ano, duas categorias também premiaram empresas aéreas brasileiras. A mais eficiente no check-in foi a Azul, enquanto a Gol teve a restituição de bagagem mais satisfatória. Mais de 52 mil passageiros foram ouvidos ao longo de 2015 nos 15 maiores aeroportos do País, responsáveis por 80% da movimentação nacional do setor. “As pesquisas feitas pela SAC têm sido usadas pelos administradores dos terminais para a melhoria dos serviços prestados. A evolução dos aeroportos tem sido constante”, avaliou o ministro Guilherme Ramalho. “Nosso objetivo agora é ampliar a pesquisa para mais aeroportos.”