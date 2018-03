Aeroporto de Curitiba fecha para pousos por 5 horas devido à neblina

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, ficou fechado por cerca de cinco horas para operações de pouso desta sexta-feira, 25, devido à forte neblina que encobria a região.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto fechou para pousos às 3 horas e reabriu às 8h10, quando passou a operar com auxílio de instrumentos. As decolagens eram feitas com auxílio de instrumentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por conta do fechamento, 15 voos foram cancelados. Duas chegadas tiveram atrasos e cinco partidas sofreram alteração de horário, segundo a Infraero.