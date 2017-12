Aeroporto de Londrina está fechado há mais de 40 horas

São Paulo, 20 - O Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, no Paraná, está fechado para pousos e decolagens há mais de 40 horas, por conta da forte chuva e do nevoeiro que atingem a cidade desde a última segunda-feira, 18, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

As operações foram suspensas às 19h07 da segunda-feira e chegou a funcionar por cerca de uma hora, entre 20h e 21h de terça-feira, 19, de acordo com a Infraero. Por conta do fechamento, 72 voos, entre pousos e decolagens, foram cancelados. Segundo boletim da Infraero, todos os oito voos programados para a manhã desta quarta-feira, 20, foram cancelados.