Aeroporto de Manaus está fechado desde a meia-noite O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, permanecia fechado até a manhã desta quinta-feira, 29, por conta da forte chuva que atingia a capital do Amazonas desde a noite de quarta-feira, 28. Entretanto, pode haver uma paralisação dos controladores de vôo da região. Apesar de a assessoria da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura não informar os motivos pelos quais o aeroporto permanecia fechado, uma atendente da Infraero, que não quis se identificar, afirmou que há uma paralisação dos controladores de vôo da região. O Estado tentou entrar em contato com Centro de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo da região (Cindacta-4), responsável pelos controladores, mas não teve resposta Na quinta-feira, em reportagem publicada pelo Estado, um controlador de vôo afirmava que o ILS (equipamento que permite pousos durante tempestades ou nevoeiro) do aeroporto não estava funcionando. Durante a noite, o Cindacta-4 emitiu nota afirmando que um dos equipamentos estava de fato com avarias há 90 dias, mas que já está sendo consertado. Texto alterado às 10h36 para correção de informações.