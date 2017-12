Aeroporto de Salvador é interditado de novo para reparos na pista

SALVADOR - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) voltou a interditar a pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 11, para realizar obras no local. A pista já havia sido fechada na tarde de domingo, 10, depois que as fortes chuvas que atingiram a cidade abriram buracos no pavimento.

De acordo com a Infraero, a nova interdição foi causada pela necessidade de pintura das faixas de sinalização da pista e o reparo deve durar até o fim da tarde.

Por causa dos danos, a maioria dos pousos e decolagens previstos para o terminal foi cancelada ou adiada. Os voos para a capital baiana em aviões de maior porte que não foram cancelados estão sendo desviados para os Aeroportos de Aracaju e do Recife. Apenas aviões menores estão sendo autorizados a trafegar no local, usando a pista auxiliar do aeroporto.

Segundo a Infraero, passageiros de voos que tenham origem, destino ou escala em Salvador devem procurar a companhia aérea responsável pelo trecho para orientação sobre a viagem.