Aeroporto do Galeão tem picos de luz nesta quarta-feira

RIO - Entre 7h e 7h20 desta quarta-feira, 14, houve picos de luz no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. De acordo com a assessoria de imprensa do aeroporto, as quedas de energia foram causadas por uma manutenção preventiva dos quadros elétricos dos dois terminais.

Não houve cancelamentos ou atrasos de voos e os passageiros foram avisados pelo sistema sonoro sobre a manutenção desde as 6h. Ainda de acordo com a assessoria, não estão previstas outras manutenções ao longo do dia.

Obras. Na última segunda-feira, 12, o ministro-chefe da Aviação Civil, Moreira Franco, lamentou os atrasos de melhoria na infraestrutura do aeroporto. A menos de 30 dias para a Copa do Mundo, as obras nos dois terminais do Galeão estão inacabadas. O ministro assegurou que no dia 1º de junho o Terminal 2 será entre entregue com as intervenções finalizadas, mas as obras do Terminal 1 não ficarão prontas a tempo para o Mundial.