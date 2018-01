Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, está sem luz

O Aeroporto Internacional do Galeão Tom Jobim, no Rio de Janeiro, ficou às escuras na noite desta quarta-feira. A energia foi interrompida por volta das 21 horas nos dois terminais. De a cordo com a Light, concessionária de energia do Rio, ocorreu um defeito em equipamento da subestação que pertence ao aeroporto, o que provocou o desligamento de linha de transmissão da Light, que atende a Ilha do Governador e Ilha do Fundão, na zona norte do Rio.

A concessionária foi acionada e transferiu a carga para uma segunda linha de transmissão. O fornecimento de energia foi restabelecido parcialmente para esses bairros. Em algumas localidades da Ilha do Governador, a falta de luz se restringiu há alguns minutos; mas algumas ruas ainda estavam sem luz às 22h30. O aeroporto também continuava sem energia.

A Light informou que continuava realizando manobras para sanar o problema. Em nota, a concessionária informou que "equipe de técnicos do aeroporto, com apoio da Light, investigará as causas do defeito apresentado".