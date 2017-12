Aeroporto Salgado Filho suspende pousos nesta manhã

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechou para pousos na manhã desta quinta-feira, 19, devido a baixa visibilidade causada pela neblina que encobre a zona norte da capital gaúcha.

As operações de pouso foram suspensas às 8h08. As decolagens são realizadas normalmente. Das 22 partidas previstas até as 8 horas, uma atrasou e 4 foram canceladas, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na sexta-feira, 20, o tempo continuará nublado com possibilidade de nevoeiro ou névoa úmida, em Porto Alegre. A máxima para hoje é de 22ºC e, manhã, os termômetros podem marcar 23ºC.