Aeroporto Santos Dumont fecha para retirada de avião acidentado

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, suspendeu as operações de pousos e decolagens na tarde desta quinta-feira, 12, para a retirada da aeronave de pequeno porte que caiu no começo da manhã, na Baía de Guanabara, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Veja também:

Aeronave acidentada iria levar Xuxa para Recife

OceanAir diz que vai investigar acidente

Vistoria e certificação: tempo cai 88%, diz Anac

Confira a galeria de fotos do acidente no Rio

Uma hora após o acidente, que ocorreu por volta das 9h30, apenas a pista auxiliar do aeroporto estava operando, o que provocou diversos cancelamentos e deixando vários voos atrasados. Segundo a Infraero, as operações também foram suspensas na pista auxiliar às 15h12 para o içamento do avião.

Balanço da Infraero mostrava que, até as 15h45, 27 partidas foram canceladas e outras 17 registravam atrasos. Entre os pousos, 29 foram cancelados e 15 estavam com horários alterados.