Aeroporto Santos Dumont opera por instrumentos Por causa do nevoeiro, o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está operando com a ajuda de instrumentos para pouso de decolagem desde às 7h30, mas, segundo a Infraero, não há vôos atrasados. Quatro aviões - dois provenientes de Vitória (ES), um de Belo Horizonte (MG) e um de Macaé, no norte fluminense, foram desviados para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, que também opera por instrumentos. Outro vôo vindo de Macaé pousou no Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste, em função da neblina.