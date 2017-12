Aeroporto Santos Dumont-RJ funciona precariamente O Aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, que realiza vôos domésticos, está operando por intrumentos, abaixo das condições mínimas, em função de um nevoeiro que cobre a cidade agora pela manhã. Dois aviões que vinham de São Paulo foram desviados para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim e algumas aeronaves estão saindo com atraso de até meia hora, o que, segundo a Infraero, deixou o saguão cheio. No Aeroporto Internacional, os pousos e decolagens estão sendo realizados com a ajuda de instrumentos.