Aeroporto vive caos, com 5 mil retidos Mais de 5 mil passageiros estavam retidos ontem à noite no Aeroporto de Ezeiza, Buenos Aires. A confusão começou sexta-feira, quando 60 colombianos iniciaram um piquete após o cancelamento de um vôo da Aerolíneas Argentinas. Com embarques atrasados, a multidão depredou guichês e agrediu uma comissária da Aerolíneas, cujos pilotos entraram em greve.