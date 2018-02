Aeroportos de São Paulo têm 15 vôos atrasados As filas diminuíram no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, mas o movimento de passageiros continuava grande em razão do feriado de carnaval. Nesta sexta-feira, 16, quase todas as partidas estavam dentro dos horários previstos pelas companhias aéreas. Apenas duas decolagens, uma para Curitiba e outra para Salvador, tinham atrasos de 30 minutos. Quatro aterrissagens também estavam até uma hora fora do horário previsto. Até por volta das 10h20, não havia cancelamento e a ponte aérea São Paulo-Rio funcionava normalmente. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a situação seguia tranqüila. A maior parte dos passageiros estava concentrada no setor B do terminal dois. Havia seis atrasos domésticos e três internacionais; um vôo para Fortaleza tinha atraso de mais de uma hora. Uma partida com destino a Petrolina tinha mais de duas horas de atraso. Uma decolagem para Manaus atrasou 30 minutos e uma para Porto Alegre estava atrasada mais de uma hora. Um vôo para Teresina tinha atraso de 35 minutos e outro para Salvador atraso de mais de duas horas. Quanto aos vôos internacionais - dois para Buenos Aires - sofreram atraso de até duas horas e meia. Um outro vôo para a cidade de Santiago, cuja partida estava marcada para 8h50, só deveria decolar às 10h50. Cerca de 261 mil pessoas deverão passar por Cumbica nestes dias de carnaval. No total, ocorrerão 2.580 operações de pousos e decolagens. Os destinos mais procurados são as capitais do nordeste, Buenos Aires e Miami.