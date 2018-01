Aeroportos de São Paulo têm 82 vôos atrasados Na véspera do feriado de Finados, os passageiros voltam a enfrentar transtornos nos aeroportos pelo sexto dia consecutivo. Só em São Paulo, a operação-padrão adotada pelos controladores de vôo, em Brasília, provocava atrasos em 82 vôos. No aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, os vôos atrasados, entre pousos e decolagens, somavam 61 às 10h30, segundo a Rádio Eldorado AM. Entre os voôs atrasados, 23 eram pousos e 38 decolagens. Dois vôos da Gol foram cancelados, um que seguiria para Florianópolis e outro para o Rio de Janeiro. O tempo de espera podia varia de 30 minutos a 3 horas. O maior atraso registrado nesta manhã foi com um vôo com destino a Vitória, no Espírito Santo, que estava programado sair às 6h30 e só decolou às 9h30. Às 10h30, não havia grande movimentação no saguão de Congonhas. Segundo os passageiros, as empresas aéreas estavam levando as pessoas para a sala de embarque, onde recebiam as informações. Os atrasos dos vôos domésticos também atingiam o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Às 10h15, havia 21 vôos atrasados, sendo 2 chegadas e 19 partidas. As esperas chegavam a 3 horas. O maior atraso ocorria em um vôo da TAM para Porto Alegre, que deveria ter saído às 7h50 e que não tinha previsão para partir. Ainda da mesma companhia, o vôo 3181 de Brasília com estimativa de chegada em Cumbica às 7h10, ainda não tinha decolado. A BRA também encontrava problemas. O vôo 1086, com destino a Fortaleza que sairia às 8h25 foi remarcado para 11h20, com 3 horas de atraso. Outros casos, como o vôo da Varig com destino a Salvador, programado para decolar às 7 horas teve o embarque finalizado apenas às 9 horas. Já um vôo da companhia aérea Gol para Recife que sairia às 7h35 decolou às 9h30. A chegada do vôo 8015, da TAM, vindo de Buenos Aires, que estava previsto para pousar às 7h40 chegou às 9h35. Em Brasília, onde havia mais problemas de vôos atrasados nesses seis dias de operação padrão dos controladores de vôo, apenas dois vôos da Gol estavam atrasados até às 8h30. Um vôo saindo de Brasília para o Rio de Janeiro, que deveria decolar às 7h40, às 8h15 ainda não havia decolado, e um vôo de Boa Vista para Brasília que deveria ter chegado às 7h10. O movimento no saguão do aeroporto de Brasília seguia com movimento normal, segundo a Infraero.