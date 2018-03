Aeroportos de SP e do RJ operam normalmente nesta terça

Os aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro operavam normalmente na manhã desta terça-feira, 7, com poucos registros de atrasos e cancelamentos. Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, registrava sete cancelamentos e nenhum vôo atrasado, do total de 37 vôos programados. No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, apenas um vôo registrou atraso de mais de uma hora e nenhum vôo havia sido cancelado de um total de 39 vôos previstos até as 8 horas. No Rio de Janeiro, apenas o Aeroporto Santos Dumont operava visualmente e não registrava muitos atrasos. Todas as 12 decolagens previstas até as 8 horas estavam dentro do horário. Do total de quatro partidas programadas, uma havia sido cancelada na manhã desta terça. O Aeroporto Internacional Tom Jobim operava por instrumentos para pousos e decolagens e apenas duas chegadas tinham atrasos de mais de uma hora; apenas uma partida havia sido cancelada.