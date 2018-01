Aeroportos de SP funcionam normalmente nesta segunda A situação para os passageiros que embarcam nesta manhã é de tranqüilidade tanto no Aeroporto de Congonhas, na zona Sul da capital, quanto no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. Às 6h45 as filas no setor de check-in em Congonhas ainda estavam pequenas e não havia cancelamento nem atrasos nos pousos e decolagens. Em Cumbica, era registrado um total de 6 atrasos, entre saídas e chegadas de vôos, mas todos considerados normais para o horário. A situação desta segunda-feira é bem diferente da ocorrida ontem na maioria dos aeroportos do país, principalmente em Brasília, São Paulo, Guarulhos, Rio e Salvador. Segundo a Infraero, a falta de dois operadores de vôo em Brasília, que se ausentaram no serviço por motivos de acidente pessoal e doença na família, fez com que metade de todos os vôos, cerca de 250, fosse prejudicada, sofrendo atrasos de até 4 horas.