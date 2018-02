Aeroportos de SP têm atrasos e cancelamentos nesta manhã

Os passageiros que forem viajar neste ano enfrentam alguns vôos atrasados e cancelados nesta terça-feira, 22, nos dois aeroportos de São Paulo. Em todo o País foram registrados 19,6% de vôos atrasados até às 10 horas, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Veja também: Aeroviários descartam greve durante o feriado do Natal Dos 633 vôos previstos no País, 124 tinham atrasos superior a uma hora, segundo a Infraero. Outros 18 vôos programados até o horário haviam sido cancelados. Em São Paulo, no Aeroporto de Congonhas, foram registrados cinco cancelamentos e cinco vôos com atrasos, entre os 65 previstos. No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, do total de 83 programados, 26 estavam com horários alterados e um foi cancelado.