Aeroportos do País registram situação tranqüila neste domingo

A situação é tranqüila nos principais aeroportos do País neste domingo, 4. Segundo informações da Infraero, dos 422 vôos programados até as 10 horas, 22 foram cancelados, o equivalente a 5,2% do total, e 30 partiram com atraso superior a uma hora (7,1%). Apesar da chuva que atinge São Paulo, o movimento é normal no Aeroporto de Congonhas, que opera sem restrições. Das 36 partidas agendadas, nenhuma atrasou e cinco foram canceladas. Em Guarulhos, houve quatro atrasos superiores a uma hora e quatro cancelamentos, de um total de 82 vôos. No Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, das 44 partidas previstas até as 10h, seis foram suspensas e uma partiu uma hora depois do horário previsto. Já no Santos Dumont, não houve nenhum atraso e apenas um cancelamento. O movimento também é normal em Brasília, onde houve apenas um cancelamento de um total de 24 vôos previstos, e em Belo Horizonte, no aeroporto Tancredo Neves, onde as 16 partidas agendadas saíram dentro do horário marcado.