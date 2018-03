Aeroportos do país têm 18,9% de voos locais com atrasos

SÃO PAULO - A Infraero registrou, até as 20h deste domingo, 26, atrasos em 353 voos domésticos, ou 18,9% dos 1866 voos locais programados para o período. Entre as aeronaves que partiram para o exterior, 25 foram afetadas pelo problema, proporcionalmente 15,8% dos 158 voos marcados.

No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, 17 voos internacionais não partiram no horário previsto, 18,3% dos 93 agendados. Nos voos locais esse número foi de 41, representando 20,5% dos 200 programados. Em Congonhas 43 tiveram o problema, 20,5% do total de 172.

No aeroporto de Brasília 24 (18,3% de 131) e 1 (14,3% de 7) voos, respectivamente locais e internacionais, registraram atrasos. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foram afetados 24 (26,7% de 101) aeronaves para viagens no país e apenas um que iriam para fora.

No aeroporto de Salvador os voos domésticos com alterações na partida foram 33 (28,2% de 117), em Curitiba 14 (16,1% de 87) e no aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte, 14 (32,7% de 101). Uma viagem para o exterior foi afetada em Salvador, o mesmo número que em Belo Horizonte. Em Curitiba nenhuma teve o problema.