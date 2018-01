Aeroportos do País têm atraso em 26% dos voos nesta sexta

Dos 1.839 voos nacionais programados para esta sexta-feira, 4, 482 (26,2%) estão atrasados, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuárias (Infraero). Foram cancelados 63 voos. Em São Paulo, o aeroporto de Cumbica tem 25,5%, e Congonhas, 24,9%.

Veja também:

Chuvas no Rio fecham Aeroporto Santos Dumont para pousos

Os aeroportos com maior índice de atraso no momento são: Santos Dumont e o Galeão, no Rio de Janeiro, com 45,7% e 38,1%, respectivamente; Brasília (30,8%), em Belo Horizonte (Pampulha, com 38,7% e Tancredo Neves, com 31,3%); Curitiba, com 26,4%; Recife, com 26,8%; Salvador, com 24%