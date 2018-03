Aeroportos do País têm movimento tranqüilo nesta sexta O movimento nos principais aeroportos do País continuava tranqüilo por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira, segundo a Rádio Eldorado. Em Congonhas, na zona sul de São Paulo, quatro vôos da TAM e da Pantanal, entre chegadas e partidas, estavam atrasados. No Rio de Janeiro, os aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont registraram alguns atrasos, mas não havia tumultos entre os passageiros. A situação também era normal no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, onde as 16 decolagens e os 20 pousos para esta sexta-feira foram confirmados. Em Belo Horizonte, o fluxo de passageiros era alto, mas considerado normal para o período de férias. Três vôos tinham atrasos de até duas horas. No Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, o movimento era tranqüilo com pequenas filas nos guichês das companhias aéreas, assim como ocorria no aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. Em Fortaleza, três vôos sofreram atrasos na madrugada, irritando os passageiros. Durante a manhã o movimento voltou ao normal e todos os vôos para esta sexta-feira estavam confirmados.