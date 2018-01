Aeroportos do Rio de Janeiro reabrem As condições de visibilidade melhoraram e os aeroportos Santos Dumont e Internacional Tom Jobim já funcionam normalmente. Os dois principais aeroportos do Rio foram fechados para pousos e decolagens durante parte da manhã devido a um nevoeiro que atingiu a Baía de Guanabara. Três aviões - um proveniente de Vitória, outro vindo de São Paulo e um terceiro, de Belo Horizonte - não conseguiram pousar no Rio e tiveram que retornar às cidades de origem.