Aeroportos mantêm baixo índice de atraso de voos

SÃO PAULO - O número de voos em atraso nos aeroportos do País continua em nível baixo nesta tarde de Domingo de Páscoa. Segundo boletim divulgado há pouco pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 62 (4,8%) dos 1.280 voos domésticos programados apresentaram atrasos e 48 (3,8%) foram cancelados da zero hora até as 16 horas. Quanto aos voos internacionais, 6 (5%) dos 120 programados tiveram atrasos e 5 (4,2%) foram cancelados.

De acordo com a Infraero, no Aeroporto Internacional de Guarulhos 7 (5,1%) de 138 voos domésticos sofreram atrasos e 17 (12,3%) foram cancelados. Em relação aos voos internacionais, 3 (5,2%) dos 58 programados para o período tiveram atrasos e 3 (5,2%) foram cancelados. Na capital paulista, no Aeroporto de Congonhas, 4 (3,6%) atrasos foram verificados nos voos domésticos até as 16 horas e apenas 2 (1,8%) dos 111 voos programados foram cancelados. Em Campinas, não houve atraso entre os 61 voos domésticos no Aeroporto de Viracopos, mas 3 (4,9%) foram cancelados.

Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek repetiu o comportamento da manhã e continuou sem voos internacionais atrasados ou cancelados. Quanto aos voos domésticos, apresentou 9 voos (10,1%) com atraso e três (3,4%) dos 89 programados cancelados.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim também não registrou atrasos ou cancelamentos nos voos internacionais. Entre os voos domésticos, contou com 5 (5,7%) voos atrasados e teve 4 (4,5%) de 88 cancelados. No Aeroporto Santos Dumont, foram registrados 3 atrasos (5%) entre 60 voos domésticos e 1 (1,7%) foi cancelado.

Em Salvador, o Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães teve 2 (33,3%) voos internacionais atrasados dos 6 voos programados e 1 (16,7%) cancelado. Entre os voos domésticos, 4 (5,3%) dos 76 programados sofreram atraso e 1 (1,3%) foi cancelado.