Aeroportos paulistas têm movimento tranqüilo O movimento de passageiros era tranqüilo nos dois aeroportos paulistas por volta das 8h30 desta segunda-feira, 30, feriado prolongado do Dia do Trabalho, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Contudo, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, alguns passageiros da empresa aérea Gol enfrentam transtornos por conta do cancelamento de pelo menos dez vôos. São quatro vôos internacionais e seis domésticos. A empresa informou que o cancelamento das operações já estava programado.