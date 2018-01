Aeroportos recebem mais passageiros no carnaval que na Copa

SÃO PAULO - A média diária de passageiros que passaram pelos aeroportos brasileiros no carnaval de 2015 superou a Copa do Mundo, no ano passado. A Secretaria de Aviação Civil (SAC) informou que, entre sexta-feira, 13, e quarta-feira, 18, 627 mil pessoas circularam por dia nos 15 principais aeroportos do País. Durante a Copa, a média foi de 508 mil por dia.

