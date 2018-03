Aeroportos registram 32,4% de atrasos nos voos, diz Infraero

SÃO PAULO - Os aeroportos brasileiros registravam 32,4% de atrasos em voos domésticos até as 16 horas desta segunda-feira, 3. Das 1.720 operações previstas, 558 sofreram atrasos superiores a meia hora e 67 foram canceladas.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tem 37,4% de voos atrasados desde a 0h de hoje.

Já em Congonhas, na zona sul da capital paulista, o atraso atinge 38,3%. O índice de cancelamentos é de 11,7%. Os dois terminais operam por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista -, mas estão abertos para pousos e decolagens, informou a Infraero.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão) registrava 38,5% de voos com atrasos superiores a meia hora. No Santos Dumont, também na capital fluminense, os atrasos chegavam a 29,8 das operações e os cancelamentos, a 6,7%.