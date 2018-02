Aeroportos registram atrasos em 19,6% dos vôos programados

Dos 189 vôos programados entre 0h e 6h deste sábado em todo o País, 37, ou seja, 19,6% saíram com atraso. Entre os vôos da última hora, os atrasos chegam a 3,7%. Apenas 5 vôos(2,6%) foram cancelados desde o início da madrugada até as 6h. Veja Também: Gol diz que atenderá solicitações da Anac para evitar atrasos Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Os aeroportos que registraram maior número de atrasos nos vôos programados para esta madrugada foram: Curitiba, 4 atrasos (100%); Porto Velho(RO), 1 atraso (50%); Tancredo Neves(BH), 1 atraso (25%); Manaus, 6 atrasos (42,9%); Guarulhos, 5 atrasos (21,7%); Galeão, no Rio, 3 atrasos(21,4%). Tanto o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, quanto o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, operavam normalmente às 6h30 deste sábado segundo a Infraero. As operações de pousos e decolagens ocorriam visualmente, ou seja, sem o auxílio de instrumentos utilizados quando o tempo não ajuda.