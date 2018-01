Aeroportos registram atrasos em 8,9% dos vôos na madrugada

Entre à 0 hora e 6 horas desta quinta-feira, 27, foram registrados 16 atrasos, o que corresponde a 8,9% do total de 179 vôos programados pelos aeroportos em todo o país, segundo informou a Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). Apenas 2 (1,1%) vôos foram cancelados nas seis primeiras horas desta quinta-feira. Veja também: Após perder contato, avião da TAM arremete no Recife No aeroporto internacional do Galeão, no Rio, foram programados 11 vôos até as 6 horas, dos quais 2 sofreram atrasos. Não houve registro de cancelamentos. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos (SP), dos 18 vôos programados para o horário, sofreram atraso apenas 3 (16,7%) e nenhum foi cancelado.