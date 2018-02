Aeroportos registraram situação normal durante o sábado Os passageiros de 14 aeroportos do País não tiveram muitos problemas para viajar neste sábado, 7, em 14 aeroportos do País. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 19 horas, de 1175 vôos programados, 20 sofreram atrasos além de uma hora, 1,7% do total, e 76 foram cancelados (6,5%). O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, teve três atrasos e nove cancelamentos, de 140 vôos programados. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da Capital, o movimento foi mais tranqüilo. De 200 vôos, apenas dois decolaram fora do horário previsto e dois foram cancelados. Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek registrou um atraso e seis vôos foram cancelados, a partir de 72 operações. No Aeroporto Antonio Carlos Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro, onde 99 vôos estavam programados, houve um atraso e dois cancelamentos. Durante o dia, não houve atrasos nos seguintes aeroportos: de Confins, em Belo Horizonte (MG); Afonso Pena, em Curitiba (PR); de Florianópolis (SC); Goiânia (GO); Eduardo Gomes, em Manaus (AM); Salgado Filho, em Porto Alegre (RS); e Gilberto Freyre, em Recife (PE).