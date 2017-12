Aeroportos sofrem reflexo do apagão aéreo de domingo Esta segunda-feira, 19, começou com atrasos no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, que tinha nove vôos atrasados. Os aeroportos de Cumbica e Brasília também registravam atrasos no começo da manhã. A expectativa é de que haja reflexo do apagão de domingo, quando o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Cindacta-1) sofreu nova pane. Segundo o brigadeiro José Carlos Pereira, presidente da Infraero, até às 14 horas desta segunda não há possibilidade da situação se normalizar nos principais aeroportos das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Congonhas recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para funcionar até às 1h30 para tentar minimizar os problemas causados pelo apagão. O terminal reabriu às 6 horas e registrava, às 7h15, pelo menos nove vôos atrasados. Vários vôos que deveriam ter saído na noite de domingo em Congonhas foram cancelados e transferidos para a manhã desta segunda-feira, o que pode causar um efeito cascata. A situação era parecida no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, que tinha 17 vôos atrasados. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, as filas eram grandes e muita gente reclamava das informações desencontradas, mas não houve confusão entre passageiros e atendentes dos balcões da empresas aéreas. O problema no Cindacta-1, responsável pelo controle aéreo das regiões Sudeste e Centro-Oeste, ocorreu durante 20 minutos, a partir das 10h40. Só por volta das 14 horas o sistema informatizado voltou a funcionar. Entretanto, os atrasos e o congestionamento nos balcões de check-in das companhias já eram enormes. Não há números oficiais da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), mas a TAM - que responde por mais de um terço dos vôos - relatou que teve atrasos em 46% das operações domésticas no domingo.