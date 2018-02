Aeroportos têm 21,7% de atrasos; 121 vôos são cancelados

Boletim divulgado pela Infraero às 17 horas mostra que, das 1394 decolagens previstas para esta sexta-feira nos aeroportos do País, 302 delas - equivalentes a 21,7% - registraram atrasos de mais de meia hora. O número de cancelamentos é significativo: 121 do total de operações (8,7%). A Gol mantém a liderança entre os atrasos, com mais de 40% dos seus vôos. Veja também: Anac e Gol definem nesta sexta soluções para atrasos dos vôos Mau tempo fecha Aeroporto de Confins Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Entre os principais terminais, o Tancredo Neves, de Belo Horizonte, e o do Galeão, no Rio, registram os maiores índices de atrasos, por conta das chuvas, que obrigaram ambos a períodos de paralisações na tarde desta sexta. O aeroporto mineiro registra 56,7% de vôos fora do horário (38, de 67 operações) e o do Rio, 31% (38 atrasos, de 122 decolagens). O boletim por empresas aponta a Gol com atrasos de mais de 30 minutos em 40,3% ou 172 dos 427 dos vôos programados até às 17 horas. A Varig (do grupo Gol), por sua vez, apresentou atrasos em 28,3% das decolagens previstas até esse horário, entre os 113 vôos previstos. A WebJet também apresentou alto índice de atrasos nesta sexta-feira. Dos 47 vôos programados 27,7% tiveram atrasos superiores a meia hora. Na TAM, 8,3% das decolagens sofreram atrasos, enquanto na OceanAir o índice ficou em 5,8%. A novata Azul não registrava atrasos entre os 12 vôos programados até às 17hs.