Aeroportos têm atraso, mas movimento é tranqüilo Os principais aeroportos do País registraram alguns atrasos por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira, segundo informações da Rádio Eldorado. Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, teve sete chegadas fora do horário. Quatro deles eram da empresa aérea TAM, um vindo de Londrina, outro de João Pessoa e dois da ponte aérea Rio-SP. Os 30 vôos previstos para esta quinta-feira ainda precisavam ser confirmados, mas não havia nenhum cancelamento. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, sete vôos registraram atrasos de até duas horas, mas o clima era de tranqüilidade. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim registrava calma no setor de embarque e não havia filas nos guichês, o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, tinha a mesma situação, com dois atrasos para desembarque, um vindo de Brasília, com uma hora e vinte minutos de atraso e outro vindo de Santiago, no Chile, com um pouco mais de uma hora atrasado. Em Brasília, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek tinha pelo menos três partidas e duas chegadas fora do horário previsto e 19 vôos foram confirmados para embarque. Em Curitiba, dois vôos foram cancelados, um para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e outro para Vitória, no Espírito Santo. Havia poucos passageiros no saguão de embarque e não havia filas nos guichês da companhias aéreas. No aeroporto internacional de Salvador, um vôo da BRA vindo de Fortaleza chegou com 1h55 de atraso. Já em Fortaleza, foram registrados dois vôos atrasados. O vôo que chegaria de Amsterdã, na Holanda, às 22 horas de quarta-feira, pousou às 6 horas desta quinta-feira, com oito horas de atraso. Um vôo da Gol que deveria seguir para São Paulo, partiu uma hora atrasado.