Aeroportos têm atraso reduzido a 12% dos vôos Os aeroportos brasileiros estão tranqüilos no segundo dia de feriado de Carnaval. Boletim da Infraero divulgado neste domingo, às 12h15, mostrava que apenas 12,2% dos vôos apresentaram atrasos superiores a 45 minutos. Dos 558 pousos e decolagens programados até agora, 68 atrasaram. Houve uma melhora significativa do sábado para domingo. No sábado, 32% dos vôos tiveram atrasos acima de 45 minutos e mais de 20 vôos foram cancelados.