Aeroportos têm menor índice de atrasos da semana na véspera de Natal

SÃO PAULO - O índice de voos que sofreram atrasos até as 11h desta sexta-feira, 24, é o mais baixo da semana para esse horário. Cerca de 18% dos 984 voos domésticos demoraram mais de meia hora para decolar. O índice é o mesmo entre os voos internacionais e está acima da média de 15% registrada na primeira semana de dezembro.

Um dos maiores índices de atraso foi o do aeroporto de Guarulhos, que registrou demora em 30,4% de seus 79 voos nacionais que deveriam decolar até as 11h. O Galeão, no Rio, teve atraso em pouco mais de 22% de seus 49 voos domésticos.

O aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, não registrou atrasos em voos. O Tancredo Neves, na mesma cidade, teve demora em 13% de seus voos domésticos. Em Brasília, no aeroporto Juscelino Kubitschek, esse índice foi de 21%.

Os aeroportos com o maior número de cancelamentos são respectivamente o de Congonhas (SP), com 12 voos domésticos cancelados, e o Santos Dumont, no Rio, com 9 cancelamentos. Ao todo, 41 voos domésticos foram cancelados até as 11h no País.