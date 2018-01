Aeroportos têm movimento normal na manhã desta sexta

O movimento nos principais aeroportos do País na manhã desta sexta-feira, 28, é normal, de acordo com a assessoria de imprensa da Infraero. Da zero hora até 8 horas, dos 367 vôos programados, 22 tiveram atrasos iguais ou maiores do que uma hora, ou seja, 6%, e 18 acabaram sendo cancelados, o que corresponde a 4,9%. No Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, os passageiros não enfrentam grandes transtornos para viajar visando o feriado prolongado de Réveillon. Desde 6 horas, quando o aeroporto abriu, até 8 horas, dos 39 vôos previstos, um atrasou uma hora ou mais e três tiveram cancelamento. No Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, a situação era idêntica. Entre zero hora, na abertura de Cumbica, até 8 horas, dos 34 vôos programados, dois acabaram atrasando uma hora ou mais, e não há registro de cancelamentos.