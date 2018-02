Aeroportos têm movimento tranqüilo nesta quarta-feira Apesar da volta do feriado de carnaval, o movimento nos principais aeroportos do País era tranqüilo na manhã desta quarta-feira, 21, segundo reportagem da Rádio Eldorado. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, não registrava atrasos e, apesar do grande número de passageiros retornando à cidade, não havia transtornos e a ponte aérea Rio-São Paulo operava normalmente. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, duas decolagens estavam com até uma hora e meia de atraso: uma para Fortaleza e outra para Recife; dois vôos vindos de Natal tinham atraso na chegada. Mesmo com estes atrasos, não havia filas nem para o embarque nem no desembarque e nenhum vôo havia sido cancelado. A situação também era tranqüila nos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro, e também no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Os foliões que deixavam Salvador, encontravam os saguões do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães lotados. Mas apesar do grande movimento, não havia problemas como cancelamentos e atrasos.