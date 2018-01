Aeroportos têm novos atrasos na manhã desta segunda-feira Os atrasos voltaram a acontecer nos principais aeroportos do País na manhã desta segunda-feira, 27. De acordo com um balanço divulgado pela Infraero, estatal que administra 68 aeroportos, até as 11 horas, dos 653 vôos programados, 163 ou 25% partiram com atrasos entre 15 a 30 minutos. Outros 116 vôos (17,7%) registraram atrasos superiores a 45 minutos - considerado acima do tolerável pela Infraero. Noss aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília até às 8h20, foram contabilizados atrasos em 17. Em São Paulo, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, apresentava cinco vôos internacionais e três nacionais com atrasos, além de oito cancelamentos. Já o Aeroporto de Congonhas registrava três vôos nacionais atrasados. No Rio de Janeiro, a situação era mais calma. No Aeroporto Galeão cinco vôos domésticos estavam atrasados. Contudo, o número de cancelamentos foi maior: seis nacionais e um internacional. O Santos Dumont tinha somente o vôo 3904 da TAM, Congonhas - SP, fora do horário programado. Pousos e decolagens transcorriam normalmente no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Matéria atualizada às 14 horas com balanço da Infraero