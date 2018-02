Aeroportos têm situação tranqüila na volta do feriado Os passageiros que precisavam pegar vôos neste domingo, 8, volta do feriado de Páscoa, encontravam situação tranqüila nos aeroportos do País durante a manhã. Segundo boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), apenas 17 (3,4%) dos 506 vôos programados apresentaram atrasos superiores a uma hora e seis (1,2%) foram cancelados da zero hora às 11 horas deste domingo. De acordo com a Infraero, a maioria dos atrasos foi verificada no Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, onde, apesar da inexistência de cancelamentos, três dos 30 vôos atrasaram mais de uma hora. Em Manaus, o Aeroporto Eduardo Gomes, também não registrou cancelamentos, mas foi o segundo com maior índice de atrasos, com um vôo fora do horário de um total de 13. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, cinco dos 84 vôos programados para a manhã de domingo apresentaram atrasos superiores a uma hora e dois foram cancelados. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, apenas um vôo de um total de 64 atrasou mais de uma hora e outro foi cancelado. Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, registrou um vôo com atraso, dos 37 programados. O mesmo número foi verificado no Aeroporto Internacional de Belém, que apresentou índice de 5,9% de atraso dentre os 17 vôos. De acordo com a Infraero, até as 11 horas deste domingo, não foram verificados problemas com atrasos nos seguintes aeroportos: Galeão, no Rio de Janeiro; Tancredo Neves, em Confins (MG); Afonso Pena, em Curitiba (PR); Hercílio Luz, em Florianópolis (SC); Pinto Martins, em Fortaleza (CE); Santa Genoveva, em Goiânia (GO); Salgado Filho, em Porto Alegre (RS); e Gilberto Freyre, em Recife (PE).