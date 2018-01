Aeroportos têm situação tranqüila nesta manhã Depois de um final de semana relativamente tranqüilo, apesar da volta do feriado prolongado de Finados, a situação na manhã desta segunda-feira, 6, é tranqüila nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, até às 6h45 foram registrados apenas três vôos cancelados. Dois que deveriam partir às 7 horas, um para Corumbá (MS) pela empresa BRA e outro para Brasília, pela TAM. O terceiro vôo cancelado, também pela TAM, tinha saída prevista para as 9 horas para o Rio. Nesta manhã, em Congonhas, também até às 6h45, nenhum vôo havia sido cancelado. Apenas um vôo, que partiu de Porto Seguro (BA) com destino à capital paulista, chegou em Congonhas com 15 minutos de atraso. Em Brasília, não houve filas até às 8 horas da manhã desta segunda nos balcões das companhias aéreas. Somente dois vôos estavam atrasados. Um de Porto Velho, em Rondônia, com previsão de chegada às 6h30 não havia pousado até às 8h30, e outro de Manaus, previsto para as 7h10, mas reconfirmado para as 8h35. Segundo a Infraero, os atrasos são decorrentes de questões operacionais e não têm relação com a operação-padrão dos controladores de vôo. A situação também estava tranqüila no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Três vôos foram cancelados, mas por razões operacionais, informou a Infraero. No domingo, segundo a Infraero, os atrasos nos vôos em todo o País ficaram entre 15 e 25 minutos, tempo considerado normal para o setor. Foram registradas 1.660 operações de pousos e decolagens; 480 mil pessoas voltaram para casa após o feriado. Um total de 15 controladores de vôo integrou a equipe do Cindacta 1 - centro de controle de Brasília - responsável pelo tráfego aéreo em dez Estados brasileiros.