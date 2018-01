Aeroportos têm situação tranqüila nesta véspera de Páscoa

Os passageiros continuam encontrando uma situação sem maiores problemas nos aeroportos brasileiros no período da noite deste sábado, 22, véspera da Páscoa. De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 53 (4,0%) dos 1.319 vôos programados apresentaram atrasos e 176 (13,3%) foram cancelados desde a zero hora até as 19 horas de deste sábado, 22. A Infraero também informou que, das 18 horas às 19 horas, 18 partidas sofreram atrasos, o que representou 1,4% do total. Durante todo o dia até o horário de divulgação do boletim, o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, permaneceu sem vôos atrasados. De um total de 136 partidas programadas, 46 (33,8%) foram canceladas. No Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro, em Guarulhos (SP), sete vôos (4,2%) dos 167 agendados apresentaram atrasos e cinco (3,0%) foram cancelados. Em Brasília, o Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, registrou seis vôos (3,4%) com atraso, dos 175 programados. Na capital federal, sete (4,0%) vôos foram cancelados. No Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), apenas um vôo (1,9%) atrasou durante todo o dia até as 19 horas e sete (13%) foram cancelados, de um total de 54. Em Porto Alegre (RS), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, dois (4,4%) dos 45 vôos programados sofreram atraso e nove (20%) foram cancelados. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim contou com nove (7,0%) vôos atrasados de 128 programados. Quanto aos cancelamentos, a Infraero informou que o aeroporto apresentou 20 vôos (15,6%) nesta condição. Também no Rio, no Aeroporto Santos Dumont, houve apenas um (4,2%) atraso e quatro vôos (16,7%) foram cancelados, de um total de 24.