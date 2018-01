Aeroportos terão plano de ação para evitar caos durante carnaval

BRASÍLIA - Cerca de três milhões de pessoas devem embarcar e desembarcar nos 66 aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no período de carnaval. Essa estimativa representa um aumento de mais de 13% em relação ao que foi verificado no mesmo feriado do ano passado.

Para enfrentar tamanha movimentação, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero) anunciou nesta quarta-feira uma série de medidas, semelhantes às que foram executadas no período de final de ano.

As normas incluem reforço de pessoal nos aeroportos, gestão operacional integrada e oferta de acesso à internet aos passageiros. As ações especiais entram em vigor já nesta quinta-feira e serão mantidas até o dia 27 de fevereiro.

Nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, haverá reforços nos aeroportos de Brasília (DF), Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Galeão (RJ), Santos Dumont (RJ) e Confins (MG), pois são pontos com concentração de voos de saída.

Já no período entre os dias 21 e 27 de fevereiro, ou seja, depois do Carnaval, o reforço será feito nos aeroportos do Galeão (RJ), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Porto Seguro (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE), que concentrarão os voos de retorno.

Fiscalização. Apesar de as ações focarem principalmente os voos domésticos, ficou decidido que a Receita Federal intensificará a atuação em terminais que recebem voos internacionais, especialmente em Guarulhos.

O efetivo da Polícia Federal será ampliado em 30%, em média, nos aeroportos de Guarulhos, Galeão, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Porto Seguro.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) comprometeu-se a intensificar a atuação nos principais aeroportos, com reforço na fiscalização e nos serviços de informações aos passageiros.

Em Guarulhos, Galeão e Brasília, que contam com postos da agência, haverá revezamento de Inspetores de Aviação Civil (Inspac) para que haja atendimento 24 horas por dia.

Em Congonhas, Santos Dumont, Salvador, Porto Seguro, Recife, Confins e Fortaleza, o reforço da Anac ocorrerá principalmente nos horários de pico, considerando as características de cada terminal.

Manutenção. A Infraero, por sua vez, reforçará o efetivo nas áreas operacionais e de segurança por meio de remanejamento da escala de trabalho dos funcionários.

Equipes de plantão vão fiscalizar a manutenção de equipamentos essenciais, como pontes de embarque, elevadores e escadas rolantes, além da limpeza dos ambientes. Nos saguões, funcionários estarão a postos para orientar e esclarecer dúvidas dos passageiros.

Além disso, nos aeroportos em que o Centro de Gerenciamento Aeroportuário (CGA) está instalado (Guarulhos, Congonhas, Brasília, Santos Dumont, Galeão, Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Confins e Manaus), as ações de monitoramento serão reforçadas pelos integrantes do grupo: Infraero, ANAC, empresas aéreas, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Decea e Vigiagro.

Nos aeroportos de Brasília, Guarulhos, Congonhas, Galeão, Salvador, Recife e Fortaleza estarão disponíveis máquinas automáticas de alimentos, com preços mais baixos, informa a Infraero. Nesses aeroportos os passageiros terão acesso a internet gratuita, com tempo limitado a 15 minutos.