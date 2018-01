Aeroportos trabalham em clima de normalidade neste sábado Os principais aeroportos do País registraram neste sábado poucos atrasos nos vôos. Segundo o presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, a situação era de normalidade. Apenas o aeroporto de Curitiba ficou fechado devido ao mau tempo. "Considero tudo normalizado. Tivemos uma retenção grande em Curitiba por causa do mau tempo, mas não houve transtorno porque o aeroporto de Curitiba não é gerador de tráfego aéreo", disse o brigadeiro. Balanço preliminar dos três principais aeroportos do País - Brasília, Rio de Janeiro (Galeão) e São Paulo (Guarulhos) - indicou que, até às 12h30, havia atraso em apenas seis vôos. Desses, três faziam escala ou se destinavam a Curitiba. O tempo de espera era de cerca de uma hora. As companhias aéreas cancelaram pelo menos 15 vôos neste sábado. "Esses cancelamentos são comuns nos fins de semana. São as companhias aéreas se ajustando", explicou o presidente da Infraero. Na sexta-feira, a situação era diferente. Os vôos registram atrasos acima da média. De acordo com a Infraero, dos 1331 vôos programados para a sexta, 299 (22,5% deles) tiveram demoras superiores a 45 minutos - tempo considerado ideal para medidas as esperas, segundo a estatal. O auge da crise aérea foi no feriado prolongado de Finados, no início de novembro, quando houve quebra-quebra em aeroportos e atrasos de até 12 horas.