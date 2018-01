Aeroportos tranqüilos nesta manhã, com 8% de vôos atrasados

Os principais aeroportos do País tinham movimento tranqüilo na manhã desta segunda-feira, 24. Às 8 horas, 31 dos 386 vôos tinham atrasos superiores a uma hora, o equivalente a 8%, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Quarenta dos vôos programados tinham sido cancelados, segundo a estatal. Senado quer investigação sobre vôos fantasmas Torre provisória começa a operar nesta segunda em Congonhas O Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, tinha cinco de seus 43 vôos programados até às 8 horas fora do horário. Segundo a Infraero, três vôos haviam sido cancelados no terminal. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, dois vôos estavam atrasados e nove tinham sido cancelados entre os 39 previstos até às 8 horas. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont não tinha atrasos, mas quatro dos nove vôos previstos até às 8 horas tinham sido cancelados. No Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), quatro dos 28 vôos estavam fora do horário e um tinha sido cancelado. Depois de uma sexta-feira e de um sábado complicados, o movimento nos terminais foi bom no domingo, 23. Às 20 horas, segundo a Infraero, 234 (16,7 %) dos 1.405 vôos previstos registravam atrasos superiores a uma hora e 131 (9,3 %) haviam sido cancelados. Em São Paulo, Congonhas teve 40 cancelamentos (23%), entre 174 vôos, e 8 (4,6%) atrasos. Em Cumbica, 28 vôos atrasados (12,4%) e 8 cancelados (3,5%).