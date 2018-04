Aeroportuários encerram greve em cinco aeroportos

Os funcionários da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) que entraram em greve nesta quarta-feira, 30, decidiram voltar ao trabalho nesta manhã, após assembléias feitas a partir das 8h30 em vários aeroportos do País. Segundo informações do Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina), os funcionários de cinco aeroportos aceitaram a proposta feita pela Infraero e decidiram pelo fim da paralisação. Voltaram ao trabalho os aeroportuários de Congonhas e Cumbica, em São Paulo, Galeão, no Rio, Londrina, no Paraná, e em Vitória, no Espírito Santo. A categoria reivindicava reajuste salarial de 6%, além de um aumento de 5,2% correspondente ao crescimento do setor aéreo no País. Os trabalhadores também pedem revisão do valor do tíquete alimentação, de R$ 22 para R$ 25, e a implantação de um plano de carreiras.