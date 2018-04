Aeropoto Santos Dumont reabre pista auxiliar após retirada de avião do mar

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, voltou a realizar às 17h05 desta quinta-feira, 12, as operações de pousos e decolagens na pista auxiliar, que estava fechada desde às 15h47 para a retirada da aeronave de pequeno porte que caiu no começo da manhã, na Baía de Guanabara. A pista principal continua fechada.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), um guindaste foi usado para içar a aeronave do mar.

Em nota, a Ocean Air Táxi Aéreo, empresa responsável pelo avião, informou que a aeronave Learjet 55, prefixo PT-LXO, deslizou na pista quando pousava no aeroporto. As três tripulantes que estavam a bordo foram resgatados sem ferimentos e encaminhados para avaliação médica. O motivo do acidente está sendo apurado pela empresa aérea.

Uma hora após o acidente, que ocorreu por volta das 9h30, apenas a pista auxiliar do aeroporto estava operando, o que provocou diversos cancelamentos e deixando vários voos atrasados.

De acordo com balanço da Infraero, até as 17 horas 17 (14.5%) das 117 partidas previstas registraram atrasos e 32 (27.4%) foram canceladas.