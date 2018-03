Agência dos EUA ordena inspeção de aeronaves Boeing 737

Companhias que usam as aeronaves 737-300, 400 e 500 com mais de 35 mil "ciclos" --decolagens e pousos-- devem realizar as checagens eletromagnéticas dentro de cinco dias.

A ordem veio em decorrência do pouso forçado no Arizona feito por uma aeronave da Southwest Airlines com um buraco na fuselagem, na semana passada. A agência também solicita que companhias aéreas examinem seus 737 antes que eles atinjam a marca de 30 mil ciclos.

As inspeções mais urgentes, envolvendo cerca de 80 aeronaves, em sua maioria da Southwest, deve ser repetida a cada 500 ciclos. A Southwest concluiu uma rodada de testes voluntariamente nesta terça-feira.

(Reportagem de John Crawley)