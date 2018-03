Agência europeia atribui acidente a ''várias causas'' A Agência Europeia de Segurança Aérea (Easa) alertou ontem, na véspera da abertura do Salão Aeronáutico de Le Bourget, que um acidente como o do 447 só pode ser atribuído a "uma convergência de causas" - e não apenas a uma falha, como a dos sensores de velocidade. As empresas temem que o caso tenha efeito negativo nas vendas.