Agência europeia pode forçar troca de sensor

A Agência Europeia de Segurança Aérea (Easa) admite que poderá emitir uma ordem para que todas as empresas modifiquem os sensores de velocidade em aviões fabricados pela Airbus. Ontem, a entidade publicou um boletim de segurança para os pilotos e operadores, indicando o que deve ser feito em caso de falha em pleno voo. Mas insistiu que os aviões da Airbus são "seguros". Ontem mesmo, uma série de empresas iniciou a reposição de sensores, incluindo a Swiss. Investigações teriam levantado a suspeita de que parte da explicação para a queda do avião da Air France que fazia a rota Rio-Paris, há uma semana, estava relacionada com os sensores do jato. Antes de qualquer polêmica, e para evitar problemas com pilotos, a empresa suíça anunciou que estava voluntariamente substituindo os chamados pitots nos oito A330 da frota. E deixou claro que não há uma determinação obrigando a mudança da aparelhagem. A Swiss insistiu que os sensores foram utilizados nos últimos dez anos pelos aviões da companhia e, em apenas uma ocasião, problemas foram identificados. US Airways e a Aer Lingus também anunciaram a troca. Já a Delta e Brussels garantem ter começado a fazer as trocas antes da tragédia. Da mesma forma, Air China, BMI, Kingfisher Airlines of India e TAP informaram que já haviam feito as trocas. A Agência Europeia, que é quem certifica empresas para voar, admite que poderá transformar a mudança numa exigência. "Sobre a possibilidade de um mau funcionamento do sistema de indicação de velocidade (tubos de pitot ), a agência está analisando os dados com vistas a emitir uma ação mandatória de correção", afirmou a entidade, em comunicado oficial. A Easa emitiu um boletim, alertando os pilotos para que confiem em outros dados, se houver uma pane nos sistemas, e não modifiquem as instruções de operação do voo. Daniel Hoeltgen, porta-voz da entidade, insistiu, porém, que ainda não se sabe a causa do acidente. "Mas temos de considerar todas as possibilidades", disse. Segundo ele, a recomendação não era ainda uma ordem. Mas garantiu que a Easa já trabalha numa nova diretiva. A entidade ainda tentou tranquilizar os pilotos. "A agência confirma que o Airbus A330 e todos os outros aviões da companhia são seguros para operar", disse a Easa, em um comunicado que chegou a todos os pilotos. "Como uma medida de precaução, estamos emitindo um boletim de informação sobre segurança, lembrando operadores dos procedimentos a serem adotados em caso de uma perda de indicadores de velocidade." Nem todas as empresas, porém, serão afetadas pela troca, mesmo tendo na frota o A330. A Lufthansa e a Qantas Airways, por exemplo, afirmam que seus sensores são da empresa Goodrich Corp e não há recomendação de troca nesses casos. O mesmo modelo equipa ainda Singapore Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, China Southern, Finnair, Philippines Airlines, Emirates, Etihad e SAS.