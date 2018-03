Agência inicia monitoramento ininterrupto do nível dos rios

A Agência Nacional de Águas (ANA) anunciou nesta quinta-feira, 5, a instalação de uma sala de situação para monitorar ininterruptamente o nível dos rios brasileiros e a situação dos principais reservatórios de água do País com o objetivo de prevenir as populações sobre riscos de enchentes que podem ser causados por abertura de comportas.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o presidente da ANA, José Machado, o nível dos reservatórios está muito alto, os terrenos em volta deles estão encharcados por causa do grande volume de chuvas que cai no País desde o ano passado e se repete na estação chuvosa deste final de ano. Isso cria as precondições para transbordamento não controlado de reservatórios.

Na Região Sudeste, a situação é mais grave, segundo a ANA, na bacia do rio Paraíba do Sul, que corta os Estados de Minas Gerais e São Paulo, porque o nível dos quatro reservatórios está muito próximo da capacidade máxima.

Na Região Nordeste, a situação é mais crítica nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Nas regiões Sul e Centro-Oeste, também foi acionado o sistema de alerta da Defesa Civil, porque pode haver transbordamento de reservatórios e inundações. Em todo o País, existem 20 mil reservatórios de diferentes dimensões. A ANA monitora os 630 maiores, nos quais há mais risco de inundações.