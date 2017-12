Agências bancárias são assaltadas no interior da Bahia

SÃO PAULO - Duas agências bancárias foram assaltadas nesta segunda-feira, 7, nos municípios de Formosa do Rio Preto e Macarani, no interior da Bahia. Até o fim da manhã desta terça, ninguém havia sido preso.

Em Formosa do Rio Preto, segundo a polícia civil, cerca de oito homens fortemente armados invadiram o banco por volta das 10 horas. Na fuga, três reféns foram levados e liberados logo em seguida na BR-135.

Houve tiroteio mas ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, os bandidos, que estavam encapuzados, atiraram nas câmeras do circuito de segurança do banco, que ainda não divulgou o valor roubado. Os assaltantes fugiram em dois carros e um foi abandonado perto da cidade.

Em Macarani, de acordo com a polícia, cerca de seis homens invadiram uma agência do Banco do Brasil por volta das 3 horas. Com um maçarico, o grupo arrombou um caixa eletrônico. Após entrar na agência, o bando não conseguiu arrombar o cofre principal do banco e fugiram.